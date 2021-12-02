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В Днепре открыли резиденцию Святого Николая: куда можно отнести подарки для детей

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
2 декабря, 11:10
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Подарки для детей могут принести все желающие в центр с 09:00
Пункт сбора подарков для детей работает уже третий год подряд / Коллаж "Сегодня"
Пункт сбора подарков для детей работает уже третий год подряд / Коллаж "Сегодня"

Туристический информационный центр в Днепре проводит благотворительную акцию "Николай про тебя не забудет". Так можно будет поздравить с праздником детей из малообеспеченных семей.

Об этом сообщает городской совет Днепра.

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Где и как будет работать пункт сбора подарков

Пункт сбора подарков будет работать на площади Героев Майдана, 1. Он собирает подарки для детей уже третий год подряд. Центр открыт с 9:00 до 18:00.

Что нужно приносить для детей

Все желающие могут прийти по указанному адресу и взять с собой все, что может принести радость девчонкам и мальчишкам: канцелярию, игрушки, книги, сладости.

В Днепре работает резиденция Святого Николая. Фото: городского совета Днепра
В Днепре работает резиденция Святого Николая. Фото: городского совета Днепра

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В Днепре работает резиденция Святого Николая. Фото: городского совета Днепра
В Днепре работает резиденция Святого Николая. Фото: городского совета Днепра

Как будут праздновать Новый год в Киеве

В этом году перед Новым годом на ВДНХ снова начнет работать городской парк зимних развлечений"Зимова країна". Откроется он с 11 декабря.

Всего будет 20 развлекательных локаций. На центральной площади будет 15-метровая праздничная елка, а рядом обустроят фотозоны.

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Также будет каток. Там одновременно смогут кататься до 500 посетителей. Рядом будут горки. Оранжерею превратят в стеклянный домик. Также гостям покажут мюзикл.

В одном из павильонов развернут музей Нового года. Среди экспонатов будут: ватные, стеклянные, металлические, проволочные елочные игрушки XIX–ХХ веков и предметы праздничного быта.

В другом павильоне будет парк сказочных героев. В концерт-холле представят мультипространственное шоу-путешествие.

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