В Днепре пассажир придумал оригинальный способ обойти "правило 10": видео

Мужчина решил прокатиться не в салоне троллейбуса, а на его лестнице

В Днепре, где ранее был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, местный житель решил оригинально обойти ограничения на количество пассажиров в общественном транспорте.

Так, мужчина решил не бороться за то, чтобы попасть в число десяти разрешенных пассажиров, и проехался на лестнице, установленной на задней стенке машины.

Соответствующее видео было сделано на улицах города 24 марта и опубликовано на YouTube.

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В свою очередь транспортники признали, что подобные явления фиксировались неоднократно, и напомнили – такие путешествия несут серьезную опасность и для самих "экстремалов", и для других участников уличного движения.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Одессе между горожанами не раз вспыхивали драки за место в салоне.

Не лучше все сложилось и в Киеве. В Сети появилось видео, как в столичном трамвае патрульный полицейский криком выгоняет людей из вагона.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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