В Днепре пассажир во время движения избил водителя маршрутки

Пассажиры переживали, чтобы инцидент не привел к ДТП и требовали вызвать полицию

Видео Телеграм-канала hyevuy_dnepr

В Днепре агрессивный пассажир напал на водителя маршрутки №21 во время движения. По словам очевидцев, во время спора мужчина разбил водителю нос. Видео было обнародовано на канале hyevuy_dnepr в Telegram.

Пассажиры переживали, чтобы инцидент не привел к ДТП и требовали вызвать полицию. Однако хулиган на остановке покинул транспорт.

"Вчера утром инцидент произошел между быдло пассажиром и водителем. Примерно около 10:00 в 21 маршрутке это быдло ударило водителя по лицу кулаком во время движения. Хорошо, что все обошлось", — написал автор видео.

Напомним, в Каменском маршрутка чуть не раздавила пешеходов. У микроавтобуса на ходу отказали тормоза.

Тем временем, в Ровно копы задержали маршрутчика-наркомана. В крови 32-летнего мужчины обнаружили метафетамин. По словам водителя, он ехал на станцию ​​технического обслуживания для проведения ремонта транспортного средства. Изъятые наркотические вещества отправлены на экспертизу. По ее результатам будет приниматься соответствующее процессуальное решение.

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