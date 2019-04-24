В Днепре пассажир во время движения избил водителя маршрутки
Пассажиры переживали, чтобы инцидент не привел к ДТП и требовали вызвать полицию
В Днепре агрессивный пассажир напал на водителя маршрутки №21 во время движения. По словам очевидцев, во время спора мужчина разбил водителю нос. Видео было обнародовано на канале hyevuy_dnepr в Telegram.
Пассажиры переживали, чтобы инцидент не привел к ДТП и требовали вызвать полицию. Однако хулиган на остановке покинул транспорт.
"Вчера утром инцидент произошел между быдло пассажиром и водителем. Примерно около 10:00 в 21 маршрутке это быдло ударило водителя по лицу кулаком во время движения. Хорошо, что все обошлось", — написал автор видео.
Напомним, в Каменском маршрутка чуть не раздавила пешеходов. У микроавтобуса на ходу отказали тормоза.
Тем временем, в Ровно копы задержали маршрутчика-наркомана. В крови 32-летнего мужчины обнаружили метафетамин. По словам водителя, он ехал на станцию технического обслуживания для проведения ремонта транспортного средства. Изъятые наркотические вещества отправлены на экспертизу. По ее результатам будет приниматься соответствующее процессуальное решение.
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