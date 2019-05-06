В Днепре ссора пассажиров маршрутки закончилась поножовщиной

В ходе кровавого конфликта были ранены двое пассажиров – их их госпитализировали

В Запорожье произошла драка и поножовщина.

В Днепре ссора пассажиров маршрутки превратилась в кровавый конфликт – мужчина с ножом напал на мужчину и женщину.

Как сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции, инцидент произошел 5 мая около 18:00. Свидетели сообщили, что у 56-летнего гражданина возник конфликт с пассажирами маршрутки. Не справившись с эмоциями, тот достал нож и нанес пассажирам ранение.

"Впоследствии мужчина вышел на улице Маршала Малиновского и угрожал окружающим. Патрульные немедленно прибыли на место происшествия и задержали 56-летнего правонарушителя", – отметили полицейские.

Потерпевших госпитализировали в городскую больницу. На место вызвали следственно-оперативную группу. А дебошира доставили в Самарское отделение полиции.

Напомним, недавно мы сообщали, что в Днепре хулиган во время движения маршрутки избил водителя. Также мы писали о том, как в Днепре мужчина с ножом напал на отделение почты. В результате чего, пострадали два человека.

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