Українська
$ 27,61
33,48
  1. Новости в регионах
  2. Новости Днепра

Патрульного избили в Днепре. Пострадавший обвиняет свое руководство

17 мая, 17:49

Игорь Серов , Мария Дмитренко

Сотрудник патрульной полиции Максим Калыняк заявил о нападении – все подробности инцидента

Действующий сотрудник патрульной полиции в Днепропетровской области, старший сержант Максим Калыняк утверждает, что на него напало руководство Управления патрульной полиции.

Реклама

Об этом он сообщил на своей странице в Youtube.

По его словам, к нападению причастен замначальника УПП в Днепропетровской области Вячеслав Маслюк. Калыняк хотел зафиксировать на видео ознакомление с приказом, с каким конкретно пока неизвестно. Это якобы не понравилось Маслюку и он, по словам патрульного, напал на него в присутствии других правоохранителей.

Он утверждает, что сейчас причастные к нападению удаляют видео с камер наблюдения. Самого пострадавшего забрала скорая помощь.

В пресс-службе патрульной полиции Украины "Сегодня" сообщили, что сейчас выясняют все подробности и обстоятельства, позже обещают прокомментировать инцидент.

В тренде
Одесса "поплыла" после ливня с грозой, а машины застряли в пробках (фото, видео)
В тренде
О чем говорили погибшие под Чугуевом курсанты. Записи черных ящиков Ан-26
В тренде
В Кременчуге ученик решил "покончить с собой" из-за отобранных на уроке чипсов
Школьнику не разрешили есть чипсы на уроке
Реклама

Ранее мы сообщали, что во Львове мужчина напал на патрульных.

Также напомним, в Одессе двое парней избили копа и забрали его пистолет. Нападение произошло на закрытой территории.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Разбил окно и прятался в кустах. В Днепре из больницы сбежал кислородозависимый COVID-пациент
Разбил окно и прятался в кустах. В Днепре из больницы сбежал кислородозависимый COVID-пациентДнепр
В Днепре мужчина залез в чужой дом через окно и избил ребенка (фото)
В Днепре мужчина залез в чужой дом через окно и избил ребенка (фото)Днепр
"Сливали" преступникам информацию. В Днепре накрыли банду юристов (фото)Днепр
Демонтировали почти все: в Днепре заканчивают реконструкцию старейшей гимназии (фото)
Демонтировали почти все: в Днепре заканчивают реконструкцию старейшей гимназии (фото)Днепр
В Днепре мужчина закрылся в квартире и угрожал взрывом: дом взяли штурмом (фото)
В Днепре мужчина закрылся в квартире и угрожал взрывом: дом взяли штурмом (фото)Днепр
Патрульного избили в Днепре. Пострадавший обвиняет свое руководство
Патрульного избили в Днепре. Пострадавший обвиняет свое руководствоДнепр

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять