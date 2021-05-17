Патрульного избили в Днепре. Пострадавший обвиняет свое руководство

Действующий сотрудник патрульной полиции в Днепропетровской области, старший сержант Максим Калыняк утверждает, что на него напало руководство Управления патрульной полиции.

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Об этом он сообщил на своей странице в Youtube.

По его словам, к нападению причастен замначальника УПП в Днепропетровской области Вячеслав Маслюк. Калыняк хотел зафиксировать на видео ознакомление с приказом, с каким конкретно пока неизвестно. Это якобы не понравилось Маслюку и он, по словам патрульного, напал на него в присутствии других правоохранителей.

Он утверждает, что сейчас причастные к нападению удаляют видео с камер наблюдения. Самого пострадавшего забрала скорая помощь.

В пресс-службе патрульной полиции Украины "Сегодня" сообщили, что сейчас выясняют все подробности и обстоятельства, позже обещают прокомментировать инцидент.

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