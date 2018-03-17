В Днепре патрульные спасли болотную сову, которую сбила машина

В Днепропетровской области патрульные спасли раненную сову, которая лежала на трассе E105. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области.

"Инспекторы подошли, чтобы посмотреть, что случилось с птицей. Оказалось, что птица не может двигаться. Оставить сову в таком состоянии патрульные не могли, поэтому нашли коробку и положили ее туда", – сообщили в ведомстве.

Правоохранители связались с волонтерами и доставили сову в ветеринарную клинику. Как выяснилось, это птица редкого вида – болотная сова. Она занесена в Красную книгу Украины.

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Ветеринары сообщили, что вероятно сову сбил или задел автомобиль, у нее сильный ушиб правой стороны тела и поврежден глаз. Птицу поместили в кислородную камеру и дали ей необходимые лекарства.

"Если лечение поможет сове поправиться и восстановить зрение, ее вернут в дикую природу", – отметили в полиции.

Напомним, сова с раненым крылом пришла к людям за помощью.

Также сообщалось, что львовянин спас дикую сову: она лежала на дороге после столкновения с автомобилем.

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