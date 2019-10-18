В Днепре пенсионерка завалила мусором свою квартиру и "переключилась" на подъезд

В Днепре жителям одного из многоквартирных домов не повезло с соседкой – пожилая женщина завалила мусором свою квартиру, а после этого взялась за двор и подъезд. Повсюду стоит ужасный смрад.

Напомним, ранее в Киеве на улице Нежинской образовалась огромная свалка в скверике между двумя домами. Возле скамеек стоят переполненные мусором урны, а десятками пустых бутылок усеяна практически вся территория вокруг. Тем не менее люди садятся на лавочки отдохнуть и наблюдают всю эту ужасающую картину.

А в Луцке жители одной из многоэтажек не могут найти управу на соседку. Говорят, из-за антисанитарных условий в ее квартире – вонь стоит во всем подъезде. С соседкой люди конфликтуют уже не первый месяц. Ведь женщина выливает помои прямо на лестницу, а мусор подбрасывает под двери других квартир. Кроме того, из квартиры женщины несет едкий запах.

Реклама

Также мы писали о том, что в Черновцах женщина завалила барахлом квартиру, а 94-летнюю мать выселила в подъезд.

Также сообщалось, что жители дома в центре Одессы страдают из-за крыс, одна из них упала в коляску к ребенку. По подсчетам жителей, во дворе живет уже больше сотни грызунов. Люди кивают на 80-летнюю соседку.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама