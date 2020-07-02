В Днепре перевернулась фура с пивом: алкоголь залил проезжую часть (фото и видео)

В аварии пострадал водитель, а также груз пива, часть которого разлилась на дороге

В Днепре, где ранее перевернулся микроавтобус, груженый ульями, произошло еще одно необычное дорожно-транспортное происшествие – на проспекте Нигояна перевернулась фура, груженая пивом.

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Авария произошла 2 июля, около 08:40, сообщает "Информатор".

Движение на участке дороги, где произошла авария, не затруднено. По словам водителя, у большегруза отказали тормоза, мужчина не справился с управлением и транспортное средство рухнуло на бок.

Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой. На дорогу разлилось немало пива, которое на жаре издает резкий запах.

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Напомним, недавно в Днепропетровской области легковой Nissan Maxima на большой скорости врезался в грузовик DAF. В результате погибли три человека и еще четверо пострадали.

Кроме того, во Львове пьяный водитель устроил настоящий погром: он врезался в магазин, который, к счастью, не работал – обошлось без пострадавших. После аварии водителю придется отвечать как за нанесенные им разрушения, так и за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

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