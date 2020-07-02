В Днепре перевернулась фура с пивом: алкоголь залил проезжую часть (фото и видео)

В Днепре, где ранее перевернулся микроавтобус, груженый ульями, произошло еще одно необычное дорожно-транспортное происшествие – на проспекте Нигояна перевернулась фура, груженая пивом.
Авария произошла 2 июля, около 08:40, сообщает "Информатор".
Движение на участке дороги, где произошла авария, не затруднено. По словам водителя, у большегруза отказали тормоза, мужчина не справился с управлением и транспортное средство рухнуло на бок.
Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой. На дорогу разлилось немало пива, которое на жаре издает резкий запах.
Напомним, недавно в Днепропетровской области легковой Nissan Maxima на большой скорости врезался в грузовик DAF. В результате погибли три человека и еще четверо пострадали.
Кроме того, во Львове пьяный водитель устроил настоящий погром: он врезался в магазин, который, к счастью, не работал – обошлось без пострадавших. После аварии водителю придется отвечать как за нанесенные им разрушения, так и за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.
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