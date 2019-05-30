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В Днепре перевернулся автомобиль Samsung: пострадали мужчина и ребенок

30 мая, 15:55

Во время движения водитель почувствовал недомогание

Фото: dp.informator.ua
Фото: dp.informator.ua.

30 мая, около 12:00, на проспекте Мазепы, недалеко от улицы Дунаевского, перевернулся автомобиль Samsung. На место ДТП вызвали полицию, спасателей и скорую. В машине ехала семья с ребенком и собакой. Об этом сообщает Информатор с места события.

Фото: dp.informator.ua

Предварительно известно, что за рулем автомобиля находился мужчина. Во время движения он почувствовал недомогание. Водитель потерял управление, автомобиль врезался в дерево и перевернулся. Медики госпитализировали мужчину и ребенка.

Фото: dp.informator.ua

Место аварии оградили конусами, образовалась небольшая "тянучка". Детали будут выяснять правоохранители. Ожидается приезд эвакуатора.

Напомним, в центре Днепра девятилетняя девочка попала под колеса автомобиля. Легковушка сбила ребенка прямо на пешеходном переходе. По словам очевидцев, девочку сбил таксист на Daewoo Lanos. Ребенок на момент наезда переходил "зебру". У пострадавшей травмирована нога, синяки и ушибы. Виновник скрылся с места аварии, сейчас его разыскивает полиция.


Отметим, за первых четыре месяца 2019 года в Украине произошло 47 445 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 822 человека и более 7800 получили ранения, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2% (за четыре месяца 2018 года было зафиксировано 45 546 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП

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Тег ДТП, водитель, перевернулся

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