В Днепре по дороге бегал полуголый мужчина

Бегун не реагировал на сигналы водителей и призывы уйти с дороги

В Днепре на улице заметили полуголого неадекватного бегуна / Фото: Информатор

В Днепре вечером 29 октября в районе улицы Криворожской водители заметили бегущего по проезжей части полуголого мужчину. На сигналы машин и уговоры окружающих уйти с дороги он не реагировал.

Как сообщает "Информатор", у мужчины был отсутствующий взгляд и не было реакции на слова прохожих, как и на проезжающие рядом автомобили.

В какой-то момент мужчина выбежал на середину дороги, создавая аварийные ситуации. Когда появился полицейский Prius, бегун серьезно ускорился, но патрульный экипаж все же оказался быстрее.

Присутствие стражей порядка мужчину не успокоило – он начал бросаться на прохожих, а после — и на самих полицейских, которые быстро уложили его на землю, заковали в наручники и доставили в райотдел.

Единственное, что задержанный смог рассказать о себе – это имя: Виталий. Копы заметили неадекватные реакции мужчины и вызвали психиатрическую бригаду, которая доставила его в спецлечебницу.

Напомним, ранее в итальянской столице, вслед за введенным в прошлом году запретом на купание в римских фонтанах, муниципалитет были введены штрафы для мужчин, которые любят ходить с голым торсом.

Кроме этого, в некоторых местах туристам теперь придется носить свои чемоданы вручную – катить их на колесиках по древним лестницам, признанным памятниками архитектуры, теперь тоже запрещено. В мэрии решили, что это портит историческое наследие.

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