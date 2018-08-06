В Днепре по улицам бегал мужчина с гранатой без чеки: появились фото и видео

Знакомый "пошутил" над днепрянином, сунув ему в руки гранату и выдернул чеку

В Днепре 5 августа сотрудники патрульной полиции задержали мужчину, который бегал по улицам с гранатой в руках. Как выяснилось, над ним "подшутил" знакомый, сунув в руку боеприпас и выдернув чеку.

Как сообщает "Информатор", прибывшие на место происшествия копы выяснили, что у мужчины почти не осталось сил, чтобы удерживать спусковой механизм, и полицейский Александр Цуканов обхватил руки мужчины своими.

Несмотря на это, даже вдвоем мужчины не могли контролировать ситуацию, и поэтому было решено обмотать руки скотчем, дабы предотвратить взрыв. Ситуация собрала достаточно много зевак: люди шли к своим домам, несмотря на запреты, поэтому движение по улице Буковинской возле супермаркета Trash было полностью перекрыто.























Как стало известно, незадолго до случившегося между мужчиной и его знакомым, который недавно вернулся из зоны боевых действий на Донбассе, произошел конфликт, и тогда последний вместо мобильного телефона вручил ему гранату, сорвал чеку и бросился бежать.

Оставшись с опасным боеприпасом в руках, мужчина стал звать на помощь и просил вызвать полицию. На указанный адрес прибыли несколько патрульных экипажей, дежурили медики и бригада ГСЧС. Всем патрульным, которые находились в эпицентре событий, выдали дополнительные средства защиты.

Через несколько минут после прибытия взрывотехников граната лежала на земле. Оказалось, что внешне ее корпус был похож на боевую Ф-1, однако внутри не оказалось взрывчатого вещества —тротила.

В ходе расследования инцидента копы выяснили адрес "шутника", и туда сразу же направили бойцов спецподразделения КОРД. Территорию вокруг дома оцепили, чтобы злоумышленник не смог скрыться, так как его квартира находится на первом этаже. Позже "вояка" был задержан, а в его квартире прошел обыск.

Напомним, ранее схожий инцидент произошел в Запорожской области: в городе Энергодар на столике у посетителей одного из кафе администратор заведения заметила гранату. Прибывшие копы выяснили, что боеприпас был искусно выполненным муляжом, а сам инцидент – "шуткой".

Ранее в курортном Бердянске Запорожской области, в помещении по продаже билетов Национальной лотереи прозвучал взрыв. Позже выяснилось, что детонировала граната.

Как сообщили в полиции, взрыв в зале игровых автоматов в Бердянске устроил ранее неоднократно судимый мужчина.