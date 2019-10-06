В Днепре под общежитием провалился грунт: 200 жильцов отселяют

Здание уже отключили от газо, электро и водоснабжения

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

В Днепре под зданием общежития произошел провал грунта. Из здания отселили более 200 людей, сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

О провале грунта у здания общежития №2 Национального технического университета "Днепровская политехника" в Соборном районе города спасателям сообщили в 17:00 5 октября. Как выяснилось, на углу пятиэтажного здания просело асфальт и образовался провал размером глубиной около 1,5 метра. На первом этаже здания расположена аптека, на стенах которой уже есть большие трещины.

Фото: пресс-служба ГСЧС

Сейчас руководство университета приняло решение об отселении жителей общежития. Сейчас переселили около 200 человек. Кроме того, сейчас здание отключили от газо, электро и водоснабжения.

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"В пропасть засыпано около 25 куб. м земли и 10 куб. м бетона", – рассказали в ГСЧС и отметили, что к работам привлекли 12 человек личного состава ГСЧС и 3 единицы техники.

Напомним, в конце сентября на улице Золотоворотской в центре Киева провалился асфальт, на проезжей части образовались две ямы.

Не так давно аналогичное ЧП произошло возле Центрального железнодорожного вокзалав столице.

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