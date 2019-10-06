В Днепре под общежитием провалился грунт: 200 жильцов отселяют

В Днепре под зданием общежития произошел провал грунта. Из здания отселили более 200 людей, сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.
О провале грунта у здания общежития №2 Национального технического университета "Днепровская политехника" в Соборном районе города спасателям сообщили в 17:00 5 октября. Как выяснилось, на углу пятиэтажного здания просело асфальт и образовался провал размером глубиной около 1,5 метра. На первом этаже здания расположена аптека, на стенах которой уже есть большие трещины.
Сейчас руководство университета приняло решение об отселении жителей общежития. Сейчас переселили около 200 человек. Кроме того, сейчас здание отключили от газо, электро и водоснабжения.
"В пропасть засыпано около 25 куб. м земли и 10 куб. м бетона", – рассказали в ГСЧС и отметили, что к работам привлекли 12 человек личного состава ГСЧС и 3 единицы техники.
Напомним, в конце сентября на улице Золотоворотской в центре Киева провалился асфальт, на проезжей части образовались две ямы.
Не так давно аналогичное ЧП произошло возле Центрального железнодорожного вокзалав столице.
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