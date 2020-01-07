В Днепре под женщиной рухнула плита подъезда: фото

Фото: dp.informator.ua

В одной из многоэтажек Днепра на улице Романа Шухевича обвалилась плита перекрытия подъезда. В этот момент на улицу выходила женщина — она упала в подвал.

Как сообщает "Информатор", пострадавшая пролетела вниз около метра. Она сильно травмировалась – ее госпитализировали с сотрясением головного мозга и поставили несколько швов на голове.

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После этой ситуации аварийный участок в порядок так и не привели. Место обвала люди пока что закрыли лестницей, чтобы хоть как-то выбираться из подъезда. Отметим, что про о том, что плита держится "на честном слове", жильцы дома говорили давно. По их словам, они обращались по этому поводу к коммунальщикам и даже добились, чтобы приехала экспертная комиссия. Но после ее визита ничего не изменилось, а плита вскоре рухнула.

Фото: dp.informator.ua

Напомним, недавно в Днепре обломки бетонных блоков, упавшие с высоты, засыпали улицу и повредили автомобиль, стоявший у новостройки.

Кроме этого, мы сообщали, что в Харькове стена обрушилась на ограждение, которое придавило случайную прохожую . Строители сносили старое здание на рынке, в результате случился обвал.

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