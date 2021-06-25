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В Днепре подорожает проезд. Сколько теперь придется платить

25 июня 2021 19:49

Денис Беспалов Денис Беспалов

Исполком города принял решение поднять проезд в общественном транспорте, на большинстве автобусных маршрутов стоимость составит 10 грн

В Днепре с 26 июня вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. На большинстве автобусных маршрутов стоимость проезда составит 10 грн.

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Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.

Как сообщается, на маршрутах №77, №141, №90 стоимость составит 12 грн, а на маршрутах с небольшой дистанцией (№56, №25) – 9 грн, №85 – 8 грн.

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"Изменение тарифа обусловлено повышением стоимости электроэнергии, запчастей, необходимостью проведения модернизации, реконструкции, обновлений сети электротранспорта", – заявил специалист сектора контроля и мониторинга департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского горсовета Иван Васючков.

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Решение о повышении стоимости проезда принял исполком горсовета.

Ранее сообщалось, что в Украине вводят электронные билеты в общественном транспорте.

О чем еще говорят в Украине и мире 25 июня, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":

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