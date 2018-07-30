В Днепре подорожает проезд в городском транспорте

Сегодня, 13:52

Цены поднимутся с пятого августа

Фото: 1551.gov.ua
Фото: 1551.gov.ua

Стоимость проезда в наземном электротранспорте и метро в Днепре с 5 августа увеличится до 4 гривен. Об этом говорится в решении Днепровского горисполкома от 27 июля.

В частности, поездка в трамвае и троллейбусе подорожает с 1,5 гривен до 4 гривен, в метро – с 2 до 4. Кроме того, 4 гривны будет стоить провоз багажа. Льготные категории пассажиров, как и ранее, будут ездить бесплатно.

Как известно, с 14 июля в Киеве проезд подорожал вдвое – до 8 гривен выросла цена билета в метро, троллейбусах, трамваях, автобусах, фуникулере и городской электричке.

Позже, 19 июля Киеврада отказалась запретить повышение стоимости проезда в транспорте, которого добивались жители столицы, требуя внедрения автоматизированного учета оплаты проезда и проведения аудита столичной подземки и "Киевпастранса".      

Тем временем, на сервисе бесплатных объявлений появились предложения по продаже бесконтактных карт метро с поездками и незакомпостированых четырехгривневых талончиков, которые еще действуют до конца месяца.        
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Источник:

УНИАН

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