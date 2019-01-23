В Днепре подожгли магазин дорогой одежды

Неизвестные разбили витрину и бросили внутрь зажигательную смесь

Фото: ГУНП в Днепропетровской области.

В Днепре подожгли магазин дорогой одежды Журавель Максим //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/870/d7a/5c4870d7aa764.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/870/d7a/5c4870d7aa764.jpg 2019-01-23T16:03:00+02:00 Днепр Неизвестные разбили витрину и бросили внутрь зажигательную смесь

В Днепре ночью неизвестные сожгли магазин элитной одежды. Преступники разбили витрину и бросили внутрь несколько бутылок с зажигательной смесью. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

Как стало известно, сообщение о случившемся на горячую линию спасателей поступило в 00:42 – на Екатеринославском бульваре произошел пожар в магазине одежды, который находится в культурно-деловом центре.

"Огнем уничтожено товар (одежда) и мебель внутри магазина на площади 20 метров квадратных. Пожар локализован в 01:01 и ликвидирован в 1:12. Погибших и пострадавших нет", – рассказали в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

В сети появился ролик с камер видеонаблюдения. На нем видно, как три неизвестных человека подходят к витрине магазина, разбивают ее и бросают внутрь зажигательную смесь, после чего скрываются с места происшествия. Огонь в бутике разгорелся моментально.

По факту случившегося в полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества") УК Украины.

Напомним, недавно в Днепропетровской области пожар в жилом доме унес жизнь человека. Мы также рассказывали, что в Днепре в результате пожара в двух частных домах погибли два мужчины.

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