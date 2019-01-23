Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,9
31,67
УКР
Главная   Новости в регионах   Новости Днепра

В Днепре подожгли магазин дорогой одежды

Сегодня, 16:03

Неизвестные разбили витрину и бросили внутрь зажигательную смесь

Фото: ГУНП в Днепропетровской области
Фото: ГУНП в Днепропетровской области.
В Днепре подожгли магазин дорогой одежды //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/870/d7a/5c4870d7aa764.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/870/d7a/5c4870d7aa764.jpg Днепр Неизвестные разбили витрину и бросили внутрь зажигательную смесь

В Днепре ночью неизвестные сожгли магазин элитной одежды. Преступники разбили витрину и бросили внутрь несколько бутылок с зажигательной смесью. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

Как стало известно, сообщение о случившемся на горячую линию спасателей поступило в 00:42 – на Екатеринославском бульваре произошел пожар в магазине одежды, который находится в культурно-деловом центре.

"Огнем уничтожено товар (одежда) и мебель внутри магазина на площади 20 метров квадратных. Пожар локализован в 01:01 и ликвидирован в 1:12. Погибших и пострадавших нет", – рассказали в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

В сети появился ролик с камер видеонаблюдения. На нем видно, как три неизвестных человека подходят к витрине магазина, разбивают ее и бросают внутрь зажигательную смесь, после чего скрываются с места происшествия. Огонь в бутике разгорелся моментально.

По факту случившегося в полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества") УК Украины.

Напомним, недавно в Днепропетровской области пожар в жилом доме унес жизнь человека. Мы также рассказывали, что в Днепре в результате пожара в двух частных домах погибли два мужчины.

пожар, Днепр, магазин

Вы сейчас просматриваете новость " В Днепре подожгли магазин дорогой одежды". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Журавель Максим

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Киевлянин спал, пока в его квартире разгорался сильный пожар

Сегодня, 16:00

Мужчину вывели на свежий воздух спасатели

Пожар на танкерах у Керченского пролива: число жертв возросло до 20 человек

Сегодня, 15:23

12 моряков удалось спасти из пылающих судов

В Черниговской области с начала года в пожарах погибли 15 человек

Сегодня, 14:46

В последнее время случаи летального исхода пожаров в регионе участились

Пожар возле Керченского пролива: появилась информация о погибших

Сегодня, 12:25

Скоро информацию по спасенным и погибшим морякам передадут дипучреждениям Турции и Индии

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы