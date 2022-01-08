В Днепре подросток пытался изнасиловать девочку – его жестко проучили (видео)

В Днепре 14-летний подросток пытался изнасиловать 12-летнюю девочку. В результате парня облили зеленкой и заставили извиняться на камеру.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Х***ый Днепр".
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По предварительной информации, 14-летний парень, находясь в нетрезвом состоянии, начал приставать к 12-летней девочке и хотел ее изнасиловать. В итоге ребенку удалось вырваться из рук подростка и сбежать.
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Отмечается, что школьник не раз попадался на хулиганстве и других преступных действиях.
Подростка проучили
Неравнодушные днепряне решили проучить подростка, поймали его, облили зеленкой и заставили принести извинения на камеру.
По словам пользователей Сети, 14-летний подросток сирота и проживает только с бабушкой.
В Черкасской области подросток изнасиловал и пытался убить 51-летнюю женщину
В селе Ерки Черкасской подросток надругался над женщиной. Он пытался зарезать пострадавшую, чтобы та его не разоблачила.
16-летний подросток жил со своей сожительницей. У них есть трехмесячный ребенок. Семья была под наблюдением правоохранителей как неблагополучная. В тот вечер они принимали гостей и пили алкоголь. В какой-то момент парень взял нож и вышел на улицу.
Там он встретил 51-летнюю женщину, которая шла на работу.
"Я шел сзади нее. Достал нож, затянул. – Дальше что сделал? – Изнасиловал. Затем нанес три ножевых около шеи", – рассказал парень.
Он объяснил, что решил убить женщину, потому что испугался, что после изнасилования она пойдет в полицию и сможет его опознать. Тем более, что ранее они вместе работали на одном предприятии.
К счастью, ножевые ранения были не тяжелые, женщина притворилась мертвой. Когда нападающий убежал, она дошла до соседей и попросила помощи. Они вызвали медиков и полицию.
"Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, побежал домой, где данное событие рассказал своей сожительнице. Попросил, чтобы она спрятала мобильный телефон, показал средства, которыми она завладела. И они начали придумывать версию", – отметил правоохранитель Руслан Осипенко.
Поймать нападающего помог свидетель. Он смог описать подозреваемого. Во время обысков у парня нашли украденный мобильный телефон. В преступлении сразу признался.