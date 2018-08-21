В Днепре подвал многоэтажки затопило нечистотами: жильцы жалуются на невыносимую вонь

В Днепре жители одной из многоэтажек живут в грязи, ведь нечистоты из трех соседних домов идут не в общую канализацию, а в подвал их дома. Такая ситуация длится уже два года: подвальное помещение затапливает три раза в месяц.

Из-за постоянных подтоплений на первом этаже стоит невыносимая вонь и влага, а в последний раз нечистоты чуть не вытекли в подъезд. Кроме того, в доме проседает фундамент, а на стенах появляются трещины.

Каждый раз после подтопления водоканал откачивает воду, но это не решает проблему. Отремонтировать домовые трубы должен ЖЭК. Там уже пообещали в ближайшие дни решить ситуацию.

Ранее мы уже писали о том, что подвал многоэтажки в Кривом Роге из-за проблем с канализацией превратился в коллектор и жители страдают от запаха нечистот. Содержимое канализации скапливается в подвале из-за дырявых труб.

Ранее мы писали, что в Россошенцах под Полтавой в подвале пятиэтажки десятилетиями стоит канализационная вода. За годы в сырости дом просел, пошел трещинами.