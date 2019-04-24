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В Днепре полицейские "накрыли" бордель в клубе

Сегодня, 12:10

Организаторам грозит до пяти лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Днепропетровской области
Фото: ГУНП в Днепропетровской области.

В Днепре разоблачили и задержали организаторов борделя в одном из ночных клубов города. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как выяснилось, с начала 2019 года администрация клуба получала деньги, за которые они создавали посетителям условия для беспорядочных половых связей. Для этого в заведении постоянно проходили тематические шоу-программы и создавались "темные комнаты". Именно в этих комнатах за деньги можно было уединиться. Кроме того, деятельность клуба активно рекламировали в социальных сетях.

"Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 302 Уголовного кодекса Украины (создание или содержание мест разврата и сводничество)", - рассказали в полиции и отметили, что причастным к преступлению грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы сообщали, что квартиру в Киеве превратили в бордель с "массажистками". "Бизнес" организовала 28-летняя киевлянка.

Кроме того, в Киеве в августе поймали "дуэт" сутенеров. Организаторам борделя грозит семь лет тюрьмы.

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Тег Днепр, клуб, бордель, разоблачение

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