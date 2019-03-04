В Днепре полицейские остановили автомобиль с оружием и наркотиками

Легковушку за нарушение ПДД остановили полицейские

Фото: ГУНП в Днепропетровской области.

В Днепре полицейские остановили автомобиль с оружием и наркотиками Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/cef/5d0/5c7cef5d06083.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/cef/5d0/5c7cef5d06083.jpg 2019-03-04T11:26:00+02:00 Днепр Легковушку за нарушение ПДД остановили полицейские

В Днепре полицейские остановили автомобиль за нарушение правил ПДД. Во время проверки у его пассажиров нашли два пистолета и наркотические вещества, сообщили в отделе коммуникации Патрульной полиции в Днепропетровской области.

Как стало известно, инцидент произошел рано утром на проспекте Героев. В салоне авто находилось четыре человека, а у водителя обнаружили признаки наркотического опьянения. Находившиеся в легковушки мужчины вели себя агрессивно и нецензурно выражались.

"Инспекторам такое поведение показалось подозрительным – они приняли решение осмотреть автомобиль и мужчин, в установленном законом порядке. В результате проверки патрульные обнаружили на полу, у заднего сиденья машины, предмет, похожий на пистолет. Никаких разрешительных документов на оружие мужчины инспекторам предоставить не смогли. У одного из пассажиров инспекторы обнаружили слип-пакет с веществом, похожим на наркотическое, а также предмет, похожий на оружие", – рассказали в отделе коммуникации Патрульной полиции области.

Кроме того, наркотики нашли у водителя. Откуда они взялись, мужчина объяснить не смог.

Напомним, недавно в Днепропетровской области полицейские изъяли у граждан почти 500 единиц незаконного оружия.

Также мы сообщали, что в Кривом Роге задержали мужчину, который разгуливал по улице с пистолетом.

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