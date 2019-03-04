В Днепре полицейские остановили автомобиль с оружием и наркотиками
Легковушку за нарушение ПДД остановили полицейские
В Днепре полицейские остановили автомобиль за нарушение правил ПДД. Во время проверки у его пассажиров нашли два пистолета и наркотические вещества, сообщили в отделе коммуникации Патрульной полиции в Днепропетровской области.
Как стало известно, инцидент произошел рано утром на проспекте Героев. В салоне авто находилось четыре человека, а у водителя обнаружили признаки наркотического опьянения. Находившиеся в легковушки мужчины вели себя агрессивно и нецензурно выражались.
"Инспекторам такое поведение показалось подозрительным – они приняли решение осмотреть автомобиль и мужчин, в установленном законом порядке. В результате проверки патрульные обнаружили на полу, у заднего сиденья машины, предмет, похожий на пистолет. Никаких разрешительных документов на оружие мужчины инспекторам предоставить не смогли. У одного из пассажиров инспекторы обнаружили слип-пакет с веществом, похожим на наркотическое, а также предмет, похожий на оружие", – рассказали в отделе коммуникации Патрульной полиции области.
Кроме того, наркотики нашли у водителя. Откуда они взялись, мужчина объяснить не смог.
Напомним, недавно в Днепропетровской области полицейские изъяли у граждан почти 500 единиц незаконного оружия.
Также мы сообщали, что в Кривом Роге задержали мужчину, который разгуливал по улице с пистолетом.
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