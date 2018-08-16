В Днепре полицейских из Луганска учат оказывать помощь под обстрелами

Сегодня, 01:13

Обучение проводят четыре инструктора из учебного центра Patriot Tactical School

Интенсив. Фото: Facebook.com/y.golyk
Интенсив. Фото: Facebook.com/y.golyk

В Днепр прибыли полицейские из Луганска, которые пройдут курсы по тактической медицине. В бронежилетах и с оружием наперевес 25 правоохранителей на протяжении пяти дней будут проходить тренинг, на котором научатся оказывать первую медицинскую помощь себе, товарищам и другим пострадавшим.

Обучение проводят четыре инструктора из учебного центра Patriot Tactical School. Чтобы интенсив был более продуктивным, тренеры вместе с копами отрабатывают ситуации, с которыми могут столкнуться полицейские, — взрывы, обстрелы, пожары.

Напомним, 15 августа над Борщаговкой пролетают истребители, а также другая авиация. Об этом сообщают пользователи Facebook. Отмечается, что жители массива слышали сирену. Полеты были зафиксированы также над Голосеево и Теремками. Происходящее взволновало киевлян, так как истребители пролетали на довольно низкой высоте, производя сильный гул. Впоследствии выяснилось, что проходит подготовка к параду на День Независимости 24 августа.

Также мы писали, что украинские военные продолжают совершенствовать боевую подготовку, поэтому ВСУ провели новые учения "Маруновый берет 2018", которые включали в себя рейдовые и десантно-штурмовые действия, а также паромные переправы в тылу условного противника.

Кроме того, напомним, в штабе ООС показали зрелищное видео вертолетных учений на передовой.
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Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

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