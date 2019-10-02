В Днепре полицейский ударил посетительницу супермаркета: видео

В Днепре полицейский ударил посетительницу супермаркета. Соответствующий видеоролик опубликовали на местном Telegram-канале.

Инцидент произошел 1 октября в магазине на улице Рабочей. Судя по видео, сотрудники магазина задержали двух девушек и вызвали полицию охраны. Один из прибывших правоохранителей увел одну девушку вглубь магазина, а второй пытался увести другую для выяснения деталей.

После вопроса "За что меня здесь держат?" полицейский ударил девушку по лицу, выбив из ее рук телефон, и пытаясь заломить руки, увел в сторону.

После того, как видеозапись попала в Сеть, в Управлении полиции охраны Днепропетровской области начали проводить служебное расследование.

"Известно, что днем 1 октября в одном из магазинов косметики в Днепре включился сигнал тревоги. Когда на место прибыл наряд полиции, сотрудники магазина рассказали, что две женщины пытались украсть товар. Во время общения с подозреваемыми один из сотрудников полиции выбил телефон из рук задержанной и начал ее грубо толкать. Были ли на то основания – пока неизвестно", – рассказали в пресс-службе областной полиции.

На время служебного расследования правоохранителя отстранили от работы. Все подробности случившегося выясняются.

Как сообщалось, в Кременчуге подвыпившие полицейские избили в магазине местного жителя.

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