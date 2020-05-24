В Днепре полиция среди ночи искала бабушку, которая пряталась за шторой

В Днепре на этой неделе произошел курьезный случай. Там поздно вечером неожиданно исчезла 82-летняя женщина, которая живет на улице Космонавтов, сообщает "Днепр оперативный" со ссылкой на собственные источники.

Исчезновение старушки заметил ее внук и поднял тревогу.

"Около полуночи мужчина обратился за помощью в полицию. Он сообщил, что пропала его бабушка, страдающая возрастной деменцией. Внук рассказал, что она ушла 10 минут назад, с тех пор он ее не видел", – сообщает издание.

На место прибыли патрульные Днепра. Пока они обследовали территорию в поисках бабушки, она так же неожиданно нашлась. Оказалось, что старушка спряталась в другой комнате за шторой. К счастью, с ней все в порядке.

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