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В Днепре полиция среди ночи искала бабушку, которая пряталась за шторой

24 мая, 12:34

Мила Князьская-Ханова

82-летняя «мастерица пряток» напугала свою семью и подняла на уши патрульных

В Днепре на этой неделе произошел курьезный случай. Там поздно вечером неожиданно исчезла 82-летняя женщина, которая живет на улице Космонавтов, сообщает "Днепр оперативный" со ссылкой на собственные источники.

Исчезновение старушки заметил ее внук и поднял тревогу.

"Около полуночи мужчина обратился за помощью в полицию. Он сообщил, что пропала его бабушка, страдающая возрастной деменцией. Внук рассказал, что она ушла 10 минут назад, с тех пор он ее не видел", – сообщает издание.

На место прибыли патрульные Днепра. Пока они обследовали территорию в поисках бабушки, она так же неожиданно нашлась. Оказалось, что старушка спряталась в другой комнате за шторой. К счастью, с ней все в порядке.

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Ранее правоохранители Киевской области разыскали 15-летнюю Алину Федоченко, которая утром 19 мая ушла из дому в Буче и не вернулась. В полицию обратился встревоженный отец, так как девушка оставила дома мобильный телефон. Беглянку нашли на заброшенном кирпичном заводе. Девушка даже умудрилась перекрасить волосы, чтобы усложнить поиски.

Еще один удивительный случай произошел с семьей Андрея Сыроеда – бойца, погибшего во Второй Мировой. Его возвращение родственникам предсказала гадалка. И он вернулся – через семьдесят девять лет. Поисковики нашли в земле нагрудный медальон. А в нем записку, благодаря которой установили не только имя погибшего солдата, но и его потомков.

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