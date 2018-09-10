В Днепре полиция задержала известного блогера и ветерана АТО Ананьева
Ананьева задержали перед презентацией собственной книги
В Днепре полиция задержала блогера и участника АТО Валерия Ананьева.
Об этом он сообщил в Twitter.
Он рассказал, что его задержали и везут в отдел полиции в Новомосковск.
Впоследствии эту информацию изданию "Радио Свобода" подтвердили в областной полиции.
"По данным из полиции, Ананьева задержали для проведения следственных действий по делу, открытому по части 2 статьи 122 Уголовного кодекса Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение). По данным из полиции, инцидент произошел в январе 2016 года, говорится об избиении человека. Других подробностей в полиции пока не обнародовали", – отмечает издание.
Ананьева задержали перед презентацией собственной книги. Она должна была состояться в помещении Центральной городской библиотеки Днепра. Однако правоохранители задержали автора у здания.
По данным источников "Радио Свобода", он уже находится в в райотделе полиции Новомосковска.
Вы сейчас просматриваете новость "В Днепре полиция задержала известного блогера и ветерана АТО Ананьева". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"