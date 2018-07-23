В Днепре попала в аварию заместитель мэра Яника Мерило

23 Июля 2018, 18:28

Женщина ехала в такси, когда в него влетела фура

Фото: Facebook/Яника Мерило
Фото: Facebook/Яника Мерило

В Днепре 23 июля на улице Набережная Заводская произошло ДТП, в котором грузовик Renault врезался в такси Volkswagen, пассажиром которого оказалась заместитель мэра города – Яника Мерило. В результате аварии пострадал лишь багажник "немца", сообщает управление Патрульной полиции области.

"Водитель, который управлял автомобилем Renault не придерживался безопасной скорости и дистанции, чем вызвал столкновение с автомобилем Volkswagen. Машины получили механические повреждения. От медицинской помощи шофер отказался. На водителя Renault составили протокол по статье 124 КУоАП ("Нарушение правил дорожного движения")", – рассказала "Сегодня" пресс-секретарь патрульных Людмила Копыленко.

Спустя некоторое время на странице Яники Мерило появилось сообщение о том, что она попала в аварию.

"Первое мое в жизни ДТП (я сегодня не за рулем, была в такси). Огромная фура врезалась, когда стояли на развороте. Багажника больше нет. Все живы и здоровы", – написала она.

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В комментарии "Сегодня" заммэра сообщила, что авария обошлась без жертв.

"Не пострадала. Ничего смертельного или кошмарного. Причину обязательно выяснит полиция", – уверена она.

Напомним, недавно в Днепре произошло массовое ДТП – столкнулись две маршрутки и легковушка. В результате аварии пострадал водитель легкового автомобиля – его доставили в больницу с травмой головы.

Мы также сообщали, о смертельном ДТП в Днепропетровской области, где столкнулись ВАЗ и Mercedes. Тогда погибли четыре человека, еще троих доставили в больницу.
ДТП, днепр, Яника Мерило

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Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

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