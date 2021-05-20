В Днепре после дождя в небе появились сразу три радуги: яркие фото

Жители Днепра любуются необычным природным явлением и показывают, как радуги выглядят в разных уголках города

В небе над Днепром появились сразу несколько радуг. Фото: Одарка Белая

В Днепре после обильных дождей на небе появились аж три радуги. Местные жители публикуют фото красивого природного явления.

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Об этом написал мэр города Борис Филатов в Facebook.

Он сообщил, что сейчас находится в Киеве и не может увидеть воочию такую красоту, поэтому попросил пользователей накидать в комментариях фото и видео.

Фото: Евгений Роменский

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"Днепряне, земляки дорогие, я тут сижу в скучном Киеве, а говорят, у нас в Днепре радуга! Да такая шикарная, что никогда такой не видели. Глаз не оторвать. Накидайте фоток, пожалуйста, в комментарии. Люблю наш город", – написал мэр.

Фото Людмилы Мелиховой

После его сообщения местные жители опубликовали много снимков и видеозаписей.

"Судя по комментам, весь город был занят – фоткал радугу", - написала Екатерина Полищук.

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Фото: Нина Бондаренко

Напомним, недавно в Киеве после обещанного синоптиками дождя высоко в небе раскинулась весенняя радуга.

Кроме того, этой зимой в Тернопольской области в небе заметили необычное для этого времени года явление.