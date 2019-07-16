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В Днепре после ливня дороги залило грязью и глиной

16 июля, 19:16

Местные жители опасаются новых дождей из-за постоянных грязевых потоков


В Днепре после сильных ливней, которые прошли несколько дней назад, город до сих пор не вернулся к нормальной жизни: по некоторым улицам трудно пройти – вода намыла глину, дороги покрыты грязью. Во многих дворах люди ходят в резиновых сапогах.

"Чтоб пойти нам в магазин, нужно переобуваться вот в такие сапожищи", – пожаловалась горожанка.

Нормальной дороги здесь нет около 20 лет, рассказывают жители района. Поэтому после дождя остаются глубокие лужи и грязь.

"Грязь идет с канавы, образуется болото, невозможно пройти, глина. Идти невозможно, хоть ты босой, хоть не босой. Когда дети идут по дороге и по спуску, то одевают сапоги или пакеты на ноги, и идут", – рассказала днепрянка Наталья Сидоренко.

А несколько месяцев назад сюда дождевой водой начало нести еще и потоки глины.

"Там есть гаражи и большущий овраг. Вода стекает от транспортного института, собирается за насыпью, и под железной дорогой течет сюда", – пожаловался днепрянин Владимир Перепелица.

Коммунальщики подтверждают: вода с глиной действительно стекает с балки. К улице идет по дренажному каналу. А его нужно чистить. Сделать это непросто.

"Вы видите – отсутствует эксплуатационная зона, чтоб выполнить какие-то работы в этом месте", – объясняет представитель коммунальной службы.

Подъехать техникой сюда невозможно, а ливневок нет. Поэтому глину вывозят уже с улицы. По десять машин после каждого дождя.

"Необходимо построить закрытый коллектор или большого диаметра трубопровод, который принимал бы всю эту воду", – объясняет путь решения проблемы главный инженер КП "Гидросооружения" Андрей Олефиренко.

В горсовете обещали помочь. Ищут деньги – более 100 миллионов гривен. А пока проблему не решили, коммунальщикам придется собирать глину после каждого дождя.

Напомним, как сообщали новости "Сегодня", в Одесской области сильные ливни привели к подтоплениям. Вода вышла из рек и затопила многие домовладения, а в огородах местных жителях находили крупную рыбу, выброшенную через дамбы водохранилищ.


А тем временем из-за непогоды в Украине премьер-министр Владимир Гройсман собрал экстренное совещание служб спасения. Темой заседания стал ход ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, возникших на территории страны.

Напомним, что 14 июля в столице было зафиксировано рекордное количество осадков в этот день – 36 мм, что на 8 мм больше чем это было в 1962 году. Стоит отметить, что максимальное количество осадков в Киеве с 1891 года выпало 20 июля 1902 года – 103 мм.

Новости "Сегодня" сообщали, что в прошлый раз непогода в Киеве и области, которая сопровождалась мощным ливнем и ураганным ветром, натворила немало бед. Киевляне и жители столичной области также выкладывали в сети многочисленные фото последствий


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Тег дождь, Днепр, ливень, дожди, грязь

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