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В Днепре после пожара пять семей остались без крыши над головой

Сегодня, 16:23

Спасатели тушили пламя более трех часов

В Днепре после пожара пять семей остались без крыши над головой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4b4/43c/5ca4b443c9cac.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4b4/43c/5ca4b443c9cac.png Днепр Спасатели тушили пламя более трех часов


В Днепра пять семей остались без крыши над головой после пожара, охватившего два дома в центре города 31 марта. Оставлять квартиры люди боятся, чтобы остатки уцелевшего не разворовали мародеры. Могут ли люди рассчитывать на компенсацию – узнавали журналисты "Сегодня".

Как выяснилось, сначала огонь охватил двухэтажный квартирный дом, а потом пламя перебросилось на соседнее здание. Спасатели приехали сразу, но огонь быстро охватил деревянные конструкции площадью 100 "квадратов", а за считанные минуты горело уже вдвое больше. Спасатели тушили пламя более трех часов.

Сейчас жители сгоревших домов остались без крыши над головой. 40-летний мужчина, в квартире которого вспыхнул пожар, сейчас находится в больнице. Из-за пожара он получил ожоги 25% тела, а его квартира выгорела полностью.

Документально все повреждения должны зафиксировать эксперты. После оценки они могут определить возможно ли отремонтировать жилье. Но их услуги стоят более 40 тысяч гривен – таких денег у погорельцев нет, а на возмещение убытков даже не надеются. Говорят, квартиры не застрахованы.

Причину пожара спасатели пока устанавливают. Людям помогают неравнодушные горожане деньгами и строительными материалами. Сами погорельцы надеются и на чиновников. Чтобы те хотя бы поспособствовали оформлению документов по оценке повреждений.

Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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Тег пожар, Днепр, жилые дома

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