В Днепре посреди улицы начал бить "фонтан" из канализации

В Днепре на одной из улиц прорвало канализационную трубу. Горожане сняли на видео, как из-под асфальта бьет огромный фонтан нечистот, а автомобили разносят эту коричневую жижу по городу.

Напомним, ранее в Киеве после масштабного прорыва на теплотрассе на перекрестке Саксаганского и Шота Руставели в пятницу, 8 ноября, произошло серьезное коммунальное ЧП.

После этого прорыв на теплотрассе произошел уже на улице Назаровской в Шевченковском районе.

Видео: Kyiv LIVE

"Судя по количеству аварий, киевлянам в этом году стоит надеяться на очень теплую зиму", – говорится в сообщении канала в социальной сети, где также опубликовано видео с места инцидента.

Подробнее о коммунальном коллапсе в центре столицы, где машина провалилась под асфальт, смотрите в сюжете:

Напомним, что в центре Киева утром 3 июня произошла очередная авария на трубопроводе на улице Деловой. В результате ЧП улицу залило водой. Повреждение произошло во время гидравлических испытаний на теплоисточнике ТЭЦ-5. В апреле на Деловой в результате прорыва трубы с горячей водой провалился асфальт. Поток горячей воды стекал по улице от Национального университета физического воспитания и спорта Украины.

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