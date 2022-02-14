В Днепре появятся еще два пляжа: где обустроят

В Днепре на жилом массиве "Победа" и в районе озера Куриное хотят обустроить два новых пляжа. Все работы планируют провести с 1 по 31 марта.
Об этом пишет Телеканал D1.
В Днепре планируют провести работы по благоустройству в районе озера Куриное, расположенном в Амур–Нижнеднепровском районе города. Работы хотят провести с 1 по 31 марта.
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По периметру зон выполнения работ установят ограждение и временные дорожные знаки, которые по окончанию работ демонтируют. На время обустройства пляжей движение пешеходов на данных локациях обезопасят. Все существующие инженерные сети, находящиеся в зоне выполнения работ, сохранят.
Под Киевом появятся два новых моста
В Кабмине снова заговорили о строительстве в Киеве двух новых мостов через Днепр. Они нужны для того, чтобы разгрузить уже имеющиеся переправы. С таким предложением выступил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Кубраков попросил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля поручить Мининфраструктуры, "Укравтодору" и столичной администрации спланировать строительство двух новых автомобильных переходов через реку.
Власти Киева должны учесть будущие мосты в своем генплане, выделить участки для строительства, решить все земельные и имущественные вопросы.
Где будут мосты?
- В южном направлении мост хотят построить от Столичного шоссе к трассе М-03 Киев – Харьков – Довжанский.
- В северном – от улицы Богатырской на Оболони до улицы Оноре де Бальзака на Троещине.
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