Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,01
30,55
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

В Днепре поймали мужчин, которые снимали колеса с машин и сливали бензин

Сегодня, 12:13

Патрульные обнаружили сумку с инструментами возле машины со открученными болтами на колесах

В Днепре поймали мужчин, которые снимали колеса с машин и сливали бензин Днепр Патрульные обнаружили сумку с инструментами возле машины со открученными болтами на колесах

В Днепре полицейские задержали мужчин, которые снимали колеса с автомобилей и сливали бензин. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепра.

Одна из краж произошла вчера вечером на улице Дементьева. Об этом патрульным рассказал свидетель происшествия. Он описал мужчин в темной одежде, которые снимают колеса с автомобиля.

Патрульные приехали на место вызова и заметили граждан, которые увидев авто полицейских, попытались скрыться. Правоохранители мужчин догнали. И обнаружили недалеко от машины, которая уже стояла со открученными болтами на колесах, сумку с инструментами, резиновые шланги, и бутылки с жидкостью с резким запахом бензина.

Подозреваемые задержаны. Расследованием будут заниматься в Амур-Нижнеднепровском отделении полиции.

Ранее мы писали, что харьковчанин похищал автомобили при помощи эвакуатора. 30-летнего харьковчанина поймали на горячем, когда он разбирал угнанный автомобиль на запчасти в арендованном гараже.

Как сообщалось, в Днепре правоохранители поймали шайку автоугонщиков.

Также банду автоугонщиков во главе с полицейским задержали в Запорожье. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег угон, автоугон, автоугонщики

Вы сейчас просматриваете новость " В Днепре поймали мужчин, которые снимали колеса с машин и сливали бензин". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дерзкий угонщик: харьковчанин похищал автомобили при помощи эвакуатора

Сегодня, 10:37

30-летнего харьковчанина поймали на горячем, когда он разбирал угнанный автомобиль на запчасти в арендованном гараже

Харьковские угонщики применили новую технологию: опубликовано видео

14 марта, 13:38

Горе тому, кто оставил ключи в прихожей

Избили, ограбили и вывезли из города: в Киеве жестко расправились с должником

3 марта, 10:31

Полиция задержала и поместила в изолятор двоих киевлян, которые похитили мужчину и отвезли его в Бровары

В Запорожье напали на таксиста: водителя ранили, а машину угнали

20 февраля, 12:13

Нападавшие пытались скрыться, но попали в ДТП

Валерию готовы разорвать в России из-за Зеленского

Полина Уварова пыталась покончить с собой

Заворотнюк показала первое фото недавно родившейся дочери

Дома у звезды: Регина Тодоренко впервые показала свою квартиру

Вокруг концерта памяти Марины Поплавской разразился скандал

Хороша! Дочь Ольги Сумской показала роскошную фигуру в купальнике

6 отечественных знаменитостей, вступивших в секту

Морис Ндур: Россия будет фаворитом матча с Нигерией

Maruv назвала фаворита на Евровидении и объявила гастроли по РФ

Что есть, чтобы замедлить старение: звездная диета
Загрузка...

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

Сегодня, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз"

Вчера, 07:51

В "Нафтогазе" заявили, что есть все основания для снижения тарифов, если правительство откажется от регулирования цен

Как украинцы работают "на еду": 50 минут — и обед

Вчера, 07:19

Эксперты называют оп­­лату труда в стране низкой и ра­­туют за почасовой учет

Дожди уходят и возвращаются: прогноз погоды в Украине на неделю

16 марта, 07:39

В понедельник, 18 марта осадки ожидаются только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях

Панайотов разговаривал с Началовой за несколько часов до комы

Дмитрий Гордон сделал неожиданное заявление о Майдане

Александр Усик лишился чемпионского пояса из-за России