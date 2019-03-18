В Днепре поймали мужчин, которые снимали колеса с машин и сливали бензин

Патрульные обнаружили сумку с инструментами возле машины со открученными болтами на колесах

В Днепре поймали мужчин, которые снимали колеса с машин и сливали бензин 2019-03-18T12:13:00+02:00 Днепр Патрульные обнаружили сумку с инструментами возле машины со открученными болтами на колесах















В Днепре полицейские задержали мужчин, которые снимали колеса с автомобилей и сливали бензин. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепра.

Одна из краж произошла вчера вечером на улице Дементьева. Об этом патрульным рассказал свидетель происшествия. Он описал мужчин в темной одежде, которые снимают колеса с автомобиля.

Патрульные приехали на место вызова и заметили граждан, которые увидев авто полицейских, попытались скрыться. Правоохранители мужчин догнали. И обнаружили недалеко от машины, которая уже стояла со открученными болтами на колесах, сумку с инструментами, резиновые шланги, и бутылки с жидкостью с резким запахом бензина.

Подозреваемые задержаны. Расследованием будут заниматься в Амур-Нижнеднепровском отделении полиции.

Ранее мы писали, что харьковчанин похищал автомобили при помощи эвакуатора. 30-летнего харьковчанина поймали на горячем, когда он разбирал угнанный автомобиль на запчасти в арендованном гараже.

Как сообщалось, в Днепре правоохранители поймали шайку автоугонщиков.

Также банду автоугонщиков во главе с полицейским задержали в Запорожье.

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