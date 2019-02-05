В Днепре пожар уничтожил водочный склад

Пожар уничтожил 100 квадратных метров склада алкогольной продукции

В Днепре пожар уничтожил склад алкогольной продукции. Фото: Сегодня

В Днепре пожар уничтожил водочный склад //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9b4/2ac/5c59b42ace9d1.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9b4/2ac/5c59b42ace9d1.png 2019-02-05T18:05:00+02:00 Днепр Пожар уничтожил 100 квадратных метров склада алкогольной продукции

В Днепре пожар уничтожил водочный склад. Возгорание произошло около семи часов утра, на борьбу с огнем были направлены 18 спасателей, которые более часа не могли погасить огонь.

В целом, было уничтожено около ста квадратных метров площади. Людей в помещении не было, потому обошлось без пострадавших. Причины возгорания выясняются.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что с начала года в Украине произошло почти 4500 пожаров, в которых погибло 302 человека.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличилось. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Кроме того, не так давно в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек. Всего с начала года погибло чуть более 300 человек, пострадало 150 и почти 200 было спасено.

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