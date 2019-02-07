В Днепре пожар в жилом доме унес жизнь мужчины

Причину возгорания устанавливают правоохранители

Фото: Pixabay

В Днепре пожар в жилом доме унес жизнь мужчины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/30f/044/5c530f044a0c1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/30f/044/5c530f044a0c1.jpg 2019-02-07T15:36:00+02:00 Днепр Причину возгорания устанавливают правоохранители

В Днепре в жилом доме вспыхнул пожар, в результате которого погиб хозяин здания. Об этом сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

О пожаре спасателям стало известно сегодня в 9:03. Как выяснилось, пламя охватило жилой дом на улице Лирницкой в Новокодацьком районе города. В 09:20 прибывшим на место спасателям удалось локализовать огонь, а в 09:27 его ликвидировали.

"На пожаре погиб хозяин дома, гражданин 1958 года рождения", - рассказали в ГСЧС и отметили, что причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

Ранее мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Кроме того, не так давно в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек.

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