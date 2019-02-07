В Днепре пожар в жилом доме унес жизнь мужчины
Причину возгорания устанавливают правоохранители
В Днепре в жилом доме вспыхнул пожар, в результате которого погиб хозяин здания. Об этом сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.
О пожаре спасателям стало известно сегодня в 9:03. Как выяснилось, пламя охватило жилой дом на улице Лирницкой в Новокодацьком районе города. В 09:20 прибывшим на место спасателям удалось локализовать огонь, а в 09:27 его ликвидировали.
"На пожаре погиб хозяин дома, гражданин 1958 года рождения", - рассказали в ГСЧС и отметили, что причина пожара устанавливается правоохранительными органами.
Ранее мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения.
Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.
Кроме того, не так давно в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек.
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