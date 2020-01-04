В Днепре пожарные колядкой призвали позаботиться о здоровье

Служащие ГСЧС Днепропетровской области в оригинальной форме призвали соблюдать меры противопожарной безопасности жителей региона.
Спасатели записали ролик, в котором поют колядку со словами "Новый год и Рождество безопасно встречай! Свое имущество и здоровье заранее оберегай!"
Таким способом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям решила еще раз предупредить об угрозах.
Клип готовили к 6 января, но представили ранее.
В новогоднюю ночь в Украине произошло 138 пожаров, 15 человек погибли, и еще семь пострадали. Многие из отдыхающих получили травмы, когда запускали фейерверки или играли с петардами.
Повышенная статистика выездов была и в Днепропетровской области.
"Статистика Нового года свидетельствует, к сожалению, что не все люди умеют отдыхать безопасно. В течение этого периода спасатели выезжали около 150 раз. Только от пиротехники пострадало восемь человек. Двое из них – дети", – сообщила пресс-секретарь Днепропетровского областного управления ГСЧС Дарья Гречищева.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2020 года в Украине.
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