В Днепре пожарные колядкой призвали позаботиться о здоровье

Служащие ГСЧС Днепропетровской области в оригинальной форме призвали соблюдать меры противопожарной безопасности жителей региона.

Спасатели записали ролик, в котором поют колядку со словами "Новый год и Рождество безопасно встречай! Свое имущество и здоровье заранее оберегай!"

Таким способом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям решила еще раз предупредить об угрозах.

Клип готовили к 6 января, но представили ранее.

В новогоднюю ночь в Украине произошло 138 пожаров, 15 человек погибли, и еще семь пострадали. Многие из отдыхающих получили травмы, когда запускали фейерверки или играли с петардами.

Повышенная статистика выездов была и в Днепропетровской области.

"Статистика Нового года свидетельствует, к сожалению, что не все люди умеют отдыхать безопасно. В течение этого периода спасатели выезжали около 150 раз. Только от пиротехники пострадало восемь человек. Двое из них – дети", – сообщила пресс-секретарь Днепропетровского областного управления ГСЧС Дарья Гречищева.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2020 года в Украине.

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