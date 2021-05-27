В Днепре прохожие самостоятельно подняли перевернутое из-за ДТП авто: видео

В Днепре в результате серьезного ДТП перевернулся Hyundai – очевидцы своими силами поставили автомобиль на место

В Днепре 27 мая произошло смертельное ДТП – столкнулись Lexus и Hyundai. Один мужчина погиб.

Об этом сообщает "Информатор".

Авария случилась на перекрестке Драгоманова и Грушевского. По предварительной информации, водитель Lexus двигался по улице Грушевского, а Hundai выезжал с Драгоманова и не пропустил авто.

/ Фото: Информатор

Водитель Lexus отделался травмами и смог выбраться из машины. Мужчина, который был за рулем другого авто, погиб. На месте работали спасатели, полиция и медики скорой.

/ Фото: Информатор

В Сети опубликовали видео, как прохожие самостоятельно подняли перевернутый автомобиль.

Напомним, в Одесской области в ДТП погибла женщина-водитель, а ее дети попали в больницу.

Кроме того, на Волыни в Луцком районе водитель грузовика Renault RVI сбил 60-летнюю женщину.