В Днепре произошел масштабный пожар: впечатляющее видео

Пожар в течение трех часов тушили четыре отделения спасателей

Ночью 24 мая загорелась открытая территория предприятия по ул. Осенней, что в Индустриальном районе Днепра. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели констатировали, что огнем уничтожены деревянные поддоны на площади 500 квадратных метров и поврежден погрузчик Toyota.

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Пожар в течение трех часов тушили четыре отделения спасателей: было задействовано 30 человек и семь единиц техники. В 3:24 возгорание было локализовано, а в 5:24 полностью потушено.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

Напомним, спасатели ликвидировали пожар в павильонах возле станции метро "Академгородок" в Киеве. Возгорание возникло на кровле одноэтажного павильона, размер которого составлял 20х15 м с распространением огня на рядом расположенные павильоны и магазин.

Ранее под Харьковом в садовом обществе "Караван" на территории Малоданиловской объединенной территориальной громады произошел крупный пожар.

"На момент прибытия пожарных в доме № 43 огонь распространился на площади 80 квадратных метров. Кроме этого, на площади 200 квадратных метров горел второй этаж дома №42", – уточняют в ГСЧС.

Также мы писали о крупном ЧП под Харьковом, где горел полигон твердых бытовых отходов.