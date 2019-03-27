В Днепре произошел пожар в поликлинике
Пламя охватило койку и больничную документацию
В Днепре произошел пожар в гинекологическом отделении одной из городских поликлиник. На место сразу съехались несколько экипажей полицейских и пожарные. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
О пожаре спасателям стало известно сегодня в 7:32. Как выяснилось, пламя вспыхнуло в поликлинике в Соборном районе города и охватило там больничную документацию и койку. В результате пожара никто не пострадал, так как поликлиника еще не работала.
"По прибытию на место происшествия спасатели установили, что возгорание возникло в одном из кабинетов гинекологического отделения на первом этаже четырехэтажного здания лечебного учреждения. На момент возникновения пожара заведение не работало. Огнем уничтожен матрас на медицинской кушетке на площади в два квадратных метра", — отметили в пресс-службе ГСЧС области.
Причину возникновения огня будут устанавливать правоохранители.
Напомним, недавно в Днепре на площади в 80 "квадратов" горело кафе — огонь повредил крышу здания.
Также мы сообщали, что в Днепре в результате пожара в жилом доме погиб мужчина. В причине возникновения огня разбираются полицейские.
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