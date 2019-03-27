В Днепре произошел пожар в поликлинике

Пламя охватило койку и больничную документацию

Фото: ГСЧС в Днепропетровской области.

В Днепре произошел пожар в поликлинике Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b50/e3b/5c9b50e3b9ab6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b50/e3b/5c9b50e3b9ab6.jpg 2019-03-27T12:41:00+02:00 Днепр Пламя охватило койку и больничную документацию

В Днепре произошел пожар в гинекологическом отделении одной из городских поликлиник. На место сразу съехались несколько экипажей полицейских и пожарные. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

О пожаре спасателям стало известно сегодня в 7:32. Как выяснилось, пламя вспыхнуло в поликлинике в Соборном районе города и охватило там больничную документацию и койку. В результате пожара никто не пострадал, так как поликлиника еще не работала.









"По прибытию на место происшествия спасатели установили, что возгорание возникло в одном из кабинетов гинекологического отделения на первом этаже четырехэтажного здания лечебного учреждения. На момент возникновения пожара заведение не работало. Огнем уничтожен матрас на медицинской кушетке на площади в два квадратных метра", — отметили в пресс-службе ГСЧС области.

Причину возникновения огня будут устанавливать правоохранители.

Напомним, недавно в Днепре на площади в 80 "квадратов" горело кафе — огонь повредил крышу здания.

Также мы сообщали, что в Днепре в результате пожара в жилом доме погиб мужчина. В причине возникновения огня разбираются полицейские.

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