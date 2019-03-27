Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,98
30,46
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

В Днепре произошел пожар в поликлинике

Сегодня, 12:41

Пламя охватило койку и больничную документацию

Фото: ГСЧС в Днепропетровской области
Фото: ГСЧС в Днепропетровской области.
В Днепре произошел пожар в поликлинике //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b50/e3b/5c9b50e3b9ab6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b50/e3b/5c9b50e3b9ab6.jpg Днепр Пламя охватило койку и больничную документацию

В Днепре произошел пожар в гинекологическом отделении одной из городских поликлиник. На место сразу съехались несколько экипажей полицейских и пожарные. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

О пожаре спасателям стало известно сегодня в 7:32. Как выяснилось, пламя вспыхнуло в поликлинике в Соборном районе города и охватило там больничную документацию и койку. В результате пожара никто не пострадал, так как поликлиника еще не работала.

"По прибытию на место происшествия спасатели установили, что возгорание возникло в одном из кабинетов гинекологического отделения на первом этаже четырехэтажного здания лечебного учреждения. На момент возникновения пожара заведение не работало. Огнем уничтожен матрас на медицинской кушетке на площади в два квадратных метра", — отметили в пресс-службе ГСЧС области.

Причину возникновения огня будут устанавливать правоохранители.

Напомним, недавно в Днепре на площади в 80 "квадратов" горело кафе — огонь повредил крышу здания.

Также мы сообщали, что в Днепре в результате пожара в жилом доме погиб мужчина. В причине возникновения огня разбираются полицейские.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег пожар, Днепр, спасатели, поликлиника, ГСЧС

Вы сейчас просматриваете новость " В Днепре произошел пожар в поликлинике". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Журавель Максим

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве горел колледж: студентов эвакуировали

Сегодня, 11:55

По данным ГСЧС, в одной из аудиторий произошло короткое замыкание электропроводов с последующим горением

В Донецкой области вспыхнул жилой дом: погиб мужчина

Сегодня, 11:53

Тело погибшего во время пожара обнаружили спасатели

Ночной пожар в Кременчуге: пламя охватило легковушку

Сегодня, 10:01

Причину пожара устанавливают специалисты

В Днепропетровской области сгорела постройка

Вчера, 19:25

К счастью, в результате пожара обошлось без пострадавших

Ольга Ломоносова о тайном романе с Машковым: «Он не был свободен»

Почему мясо нельзя с хлебом, а кофе с молоком

Елена Беркова: «Нет предела совершенству»

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

7 самых красивых взрослых дочерей российских звезд

Полк «Азов» поддержал "Нацкорпус"

Пиарное самоубийство Гладковских

Названы продукты, которые улучшают кровообращение

Германия вернула Украине грамоту Петра І

В Украине дали полезные рекомендации получателям субсидий
Загрузка...

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

Сегодня, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

Вчера, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

Вчера, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Пенсионерам сулят выдать 13-ю пенсию: предвыборные обещания или реальность

Вчера, 07:00

Власти говорят о новых доплатах. Эксперты: не хватает роста экономики

17-летняя дочь Михайлова поменяла имя и стала красавицей

Исповедь успешного мужчины, который женился на молоденькой

Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались