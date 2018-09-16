В Днепре произошла массовая драка между горожанами и иностранцами

Сегодня, 18:52

В результате инцидента в больницу госпитализировали двоих человек

Фото: ipnews.in.ua
Фото: ipnews.in.ua

В Днепре сегодня ночью на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Чернышевского на парковке возле торгового центра подрались горожане и иностранцы. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Днепропетровской области.

По словам правоохранителей, в конфликте участвовали около 15 человек возрастом от 20 до 38 лет. Что стало причиной инцидента, пока неизвестно, но иностранцы находились в состоянии алкогольного опьянения.

"Прибыв на место, прекратили драку и вызвали "скорую" помощь. Во время хулиганских действий обе стороны нанесли друг другу физические повреждения. Для установления личностей граждане были доставлены в Соборное отделение полиции. Еще два человека были доставлены в больницу", – рассказывает "Сегодня" пресс-секретарь Патрульной полиции в Днепропетровской области Павел Карманов.

Напомним, недавно мы сообщали, что в Днепре на Набережной произошла массовая драка – участвовали в ней порядка 20 человек. Некоторые из них от полученных травм теряли сознание.

Мы также рассказывали, что в Днепре начал работать Ситуационный центр Днепропетровской области. За безопасностью в городе следят 350 камер видеонаблюдения.
Днепр, драка, иностранцы, горожане, пострадавший

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Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

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