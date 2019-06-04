Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,95
30,15
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

В Днепре произошла массовая драка со стрельбой: десятки задержанных

4 июня, 18:43

С обеих сторон в конфликте принимали участие несколько десятков человек

В Днепре снова произошла стрельба
В Днепре снова произошла стрельба. Фото: Информатор

В Днепре 4 июня произошли стычки со стрельбой, в которых принимали участие десятки людей. На место инцидента прибыло несколько экипажей полиции, а также спецподразделение КОРД. Об этом корреспонденту "Сегодня" рассказали в пресс-службе патрульной полиции в Днепропетровской области.

Как выяснилось, происшествие случилось на улице Береговой — там группа неизвестных мужчин в балаклавах выстроилась под зданием, с которого накануне был снят арест. По данным журналистов, конфликт разгорелся между владельцем и арендатором постройки.

Всего в инциденте участвовало несколько десятков человек, часть из которых полицейским удалось задержать.

"На улице Береговой произошел конфликт. На место инцидента выехали патрульные и сотрудники тактико-оперативного реагирования. Пресекли конфликт и задержали людей. На место также вызвали следственно-оперативную группу Амур-Нижнеднепровского отделения полиции. В конфликте никто не пострадал", — сообщили нам в пресс-службе.

В настоящий момент полицейские выясняются все причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, недавно мы рассказывали, что в Днепре на водителя маршрутки с кулаками набросился пассажир. После инцидента водителя госпитализировали. Также мы сообщали о том, как ссора в маршрутном такси в Днепре закончилась поножовщиной.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Днепр, драка, стрельба

Вы сейчас просматриваете новость " В Днепре произошла массовая драка со стрельбой: десятки задержанных". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Австралии неизвестный расстрелял постояльцев отеля: фото и видео

Сегодня, 15:06

45-летний мужчина вошел в отель с помповым ружьем и открыл огонь по дверям гостиничных номеров

В Днепре 19-летний юноша ограбил подростка

Сегодня, 05:40

Преступнику грозит до шести лет лишения свободы

Это поражение, россияне уходят

Сердючка угодила в громкий скандал на Евровидении-2019

Десять самых опасных продуктов для вашего желудка

Был одиночкой и любил груши. Факты о жизни волка Васи

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

Кончита Вурст изменилась до неузнаваемости (фото)

Как накручивались голоса за дочь Алсу в шоу

Алексей Ягудин: "Мы банки пивные собирали, а им 30 тысяч мало"

Штрафы взлетят в 20 раз? Рада усилит наказание для водителей?

Невеста Розенко поразила смелым фото в красном платье

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Распродажа в городе : квадрокоптеры и дроны со скидкой

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

Сегодня, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

Во сколько обойдется обед украинца этим летом: все о ценах на продукты

2 июня, 07:55

Продолжаем следить, как меняется стоимость традиционной украинской трапезы, в которую входят все основные продукты питания

"Проєкт", "катедра", "членкиня": все что нужно знать о новом украинском правописании

2 июня, 07:38

Ввели феминитивы, стало меньше дефисов, но больше вариантов

Хрущевки снова хотят снести и перестроить: 100% согласия жильцов уже не требуется

2 июня, 07:19

Для переселения согласия всех жильцов дома не будет нужно

Вот так смелость! 70-летняя Алла Пугачева надела прозрачную юбку

Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой

Жена Порошенко дала совет Елене Зеленской
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь