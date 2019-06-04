В Днепре произошла массовая драка со стрельбой: десятки задержанных

С обеих сторон в конфликте принимали участие несколько десятков человек

В Днепре снова произошла стрельба. Фото: Информатор

В Днепре 4 июня произошли стычки со стрельбой, в которых принимали участие десятки людей. На место инцидента прибыло несколько экипажей полиции, а также спецподразделение КОРД. Об этом корреспонденту "Сегодня" рассказали в пресс-службе патрульной полиции в Днепропетровской области.

Как выяснилось, происшествие случилось на улице Береговой — там группа неизвестных мужчин в балаклавах выстроилась под зданием, с которого накануне был снят арест. По данным журналистов, конфликт разгорелся между владельцем и арендатором постройки.

Всего в инциденте участвовало несколько десятков человек, часть из которых полицейским удалось задержать.

"На улице Береговой произошел конфликт. На место инцидента выехали патрульные и сотрудники тактико-оперативного реагирования. Пресекли конфликт и задержали людей. На место также вызвали следственно-оперативную группу Амур-Нижнеднепровского отделения полиции. В конфликте никто не пострадал", — сообщили нам в пресс-службе.

В настоящий момент полицейские выясняются все причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, недавно мы рассказывали, что в Днепре на водителя маршрутки с кулаками набросился пассажир. После инцидента водителя госпитализировали. Также мы сообщали о том, как ссора в маршрутном такси в Днепре закончилась поножовщиной.

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