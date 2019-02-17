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В Днепре произошла стрельба: подозреваемые задержаны

Сегодня, 12:37

Ссора на улице переросла в применение огнестрельного оружия

В Днепре произошла стрельба: подозреваемые задержаны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/936/b0c/5c6936b0cab13.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/936/b0c/5c6936b0cab13.jpg Днепр Ссора на улице переросла в применение огнестрельного оружия

В Днепре произошла стрельба, в ходе которой один человек получил огнестрельное ранение в живот. Полиция оперативно установила и задержала подозреваемых.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, стрельба произошла в результате конфликта между несколькими мужчинами 16 февраля, около 23:30 на улице Донцова. Раненого в результате стрельбы доставили в больницу.

Для задержания стрелка на место происшествия были направлены патрульные, следственно-оперативная группа и спецназовцы. После переговоров полицейские задержали двоих злоумышленников.

Было установлено, что в потерпевшего стрелял 37-летний мужчина. По месту его жительства был проведен обыск, в ходе которого копы изъяли травматический пистолет и охотничье ружье.

В настоящее время полицейские опрашивают свидетелей происшествия и проводят следственные мероприятия. Открыто уголовное производство по статье "хулиганство".

Напомним, ранее в полиции Киева сообщили подробности ЧП, которое произошло недалеко от станции метро "Васильковская", когда водитель автомобиля Nissan был заблокирован на улице Васильковской черным BMW на иностранных номерах. По словам пострадавшего, из машины выскочили трое в масках и, угрожая оружием, со стрельбой отобрали у него сумку с деньгами, где было 40 тысяч долларов и 130 тысяч гривен.

Ранее на бульваре Леси Украинки возле ресторана произошла стрельба. О выстрелах в центре Киева стало известно 11 февраля около 23:30. На месте полицейские обнаружили несколько гильз от ружья 12-го калибра. Кроме того, у здания ресторана находился белый Mercedes на транзитных номерах.

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Тег Днепр, полиция, стрельба

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