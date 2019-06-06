В Днепре произошла стрельба: огонь открыли в подъезде дома

Задержать стрелка полицейским не удалось









В Днепре в одном из жилых домов на мужчину в подъезде напал неизвестный и стрелял в него из пистолета. Об этом корреспонденту "Сегодня" рассказали в пресс-службе патрульной полиции в Днепропетровской области.

Инцидент произошел вчера около 18:00 на улице Янтарной. В подъезд дома на 31-летнего мужчину напал неизвестный и два раза выстрелил ему в область ребер. После этого он скрылся с места преступления. Очевидцы рассказали, что стрелок весь день сидел под подъездом и ждал мужчину.

"Заявитель сообщил, что в него стрелял неизвестный, однако он не запомнил, куда тот сбежал. Описать его он также не смог. Полицию пострадавший ждал в лифте. На месте полицейские увидели "скорую", мужчине оказали помощь и доставили его в городскую больницу №6. Стреляли в него из оружия с резиновыми пулями", – сообщили "Сегодня" в пресс-службе патрульной полиции области.

На место инцидента вызвали следственно-оперативную группу Индустриального отдела полиции. Задержать стрелка так и не удалось.

Напомним, недавно в Днепре экс-прокурор стрелял из ружья рядом с детской площадкой. Мужчину задержали.

Также мы сообщали, что в Днепре ночью произошла стрельба — мужчина из окна второго этажа выстрелил в таксиста.

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