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В Днепре произошло дерзкое ограбление: разбойников задержали

Сегодня, 11:57

Двое мужчин напали и ограбили прохожего

Фото: А.Добрев, "Сегодня".
Фото: А.Добрев, "Сегодня"..
В Днепре произошло дерзкое ограбление: разбойников задержали //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/dbd/47d/5c3dbd47d4e35.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/dbd/47d/5c3dbd47d4e35.jpg Днепр Двое мужчин напали и ограбили прохожего

В Днепре полицейские задержали разбойников, которые на улице избили и ограбили мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Инцидент произошел ночью 20 января у дома на улице Философской в ​​Чечеловское районе города. На мужчину напали двое неизвестных и отобрали у него два телефона и 1500 гривен. После этого преступники скрылись с места преступления.

Полицейские установили личности злоумышленников и задержали их. Ими оказались 40 и 28-летние местные жители.

"Следственным отделом мужчинам сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой)", – рассказали в полиции.

На данный момент решается вопрос об избрании меты пресечения преступникам. Мужчинам грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

Напомним, недавно в Днепре преступники, чтобы совершить грабеж, взорвали банкомат.

Также сообщали, что в Днепре полицейские задержали банду, которая пытала и ограбила семейную пару.

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