В Днепре произошло дерзкое ограбление: разбойников задержали
Двое мужчин напали и ограбили прохожего
В Днепре полицейские задержали разбойников, которые на улице избили и ограбили мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
Инцидент произошел ночью 20 января у дома на улице Философской в Чечеловское районе города. На мужчину напали двое неизвестных и отобрали у него два телефона и 1500 гривен. После этого преступники скрылись с места преступления.
Полицейские установили личности злоумышленников и задержали их. Ими оказались 40 и 28-летние местные жители.
"Следственным отделом мужчинам сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой)", – рассказали в полиции.
На данный момент решается вопрос об избрании меты пресечения преступникам. Мужчинам грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.
Напомним, недавно в Днепре преступники, чтобы совершить грабеж, взорвали банкомат.
Также сообщали, что в Днепре полицейские задержали банду, которая пытала и ограбила семейную пару.
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