В Днепре произошло ДТП с пострадавшей: автомобиль перевернулся (фото и видео)

Один из авто не предоставил преимущество на дороге

В Днепре произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате столкновения пострадала девушка, ее госпитализировали.

Об этом сообщает Информатор.

Отмечается, что инцидент случился на проспекте Богдана Хмельницкого. По предварительной информации полиции, автомобиль Nissan поворачивал на проспект и не предоставил преимущество Renault, который ехал в сторону Мирного. Удар был настолько сильным, что Nissan перевернулся.

Пассажир Renault получила черепно-мозговую травму, ее увезли в больницу. Водители транспортных средств не пострадали.

Все обстоятельства произошедшего выясняют следователи.

Напомним, недавно в Днепре мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП водитель двухколесного транспорта погиб на месте аварии. Водитель Mercedes не пострадал.

Кроме того, ранее в Днепре произошла авария на проспекте Слобожанский. На дороге столкнулись три автомобили: Mitsubishi Lancer, Nissan Teana и Hyundai Accent. Одна из легковушек сильно деформировалась и зажала водителя внутри. От полученных травм водитель Mitsubishi скончался на месте.

Видео: t.me/hyevuy_dnepr

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