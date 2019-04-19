В Днепре произошло массовое "минирование"

Взрывчатку искали на мостах, предприятиях, школах и торговых центрах города

Фото: Нацполиция

По Днепру прокатилась волна ложных минирований – на горячую линию "102" поступило сразу несколько сообщений о возможных взрывах. Так, неизвестные якобы заложили бомбу на 14-ти городских объектах, в числе которых были районные советы, четыре моста, несколько школ, городские промышленные предприятия и главный почтамт.

По указанным адресам выехали полицейские, взрывотехники, спасатели и кинологи. В частности, правоохранители проверяли Новый мост, на котором был обнаружен подозрительный предмет. Однако проезд по нему не ограничивали, поскольку перекрытие сразу нескольких переправ привело бы к транспортному коллапсу.

"По состоянию на 16:20 почти все объекты проверены. В данный момент полиция проверяет главный почтамт и работает на Новом и Южном мостах. Каких-либо взрывчатых устройств не обнаружено", — сообщили корреспонденту "Сегодня" в отделе коммуникации Национальной полиции в Днепропетровской области.

Напомним, недавно в Днепре и Кривом Роге полицейские искали бомбы в ресторанах, отеле и кинотеатре. ;Мы также сообщали, что в Днепре за два дня минеры сообщили о бомбах в 46 городских зданиях.

Кроме того, в Днепре мужчина может провести до шести лет за решеткой за 1700 гривен наживы. Такое наказание грозит местному жителю, который сообщил о минировании хозяйственного апелляционного суда. Деньги за сообщение он получил от знакомого: на часть средств приобрел старенький мобильный и сим-карту, а остальные – оставил себе. И исполнителя, и заказчика ложного минирования уже задержали.

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