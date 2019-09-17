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В Днепре произошло серьезное ДТП с пострадавшими

17 сентября, 19:59

Журавель Максим

Opel занесло на встречную полосу

В Бердянске автомобиль сбил двух сестер. Фото: Нацполиция, Бердянск24

В Бердянске автомобиль сбил двух сестер. Фото: Нацполиция, Бердянск24

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В Днепре 17 сентября произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: на дороге не разминулись две легковушки, и в результате пострадали два человека.

Как рассказали корреспонденту "Сегодня" в пресс-службе патрульной полиции в Днепропетровской области, на улице Криворожской столкнулись автомобили Opel и Daewoo.

По предварительной информации, Opel двигался по улице Криворожской в сторону проспекта Металлургов и на изгибе дороги его занесло на встречную полосу, где он столкнулся с Daewoo.

"На месте работали две "скорые". Предварительно, у пострадавших медики диагностировали травмы головы. Раненых госпитализировали. На место вызвали следователя по ДТП", – сообщили нам в пресс-службе патрульной полиции.

Кроме того, на месте работал и наряд ГСЧС, который ликвидировал утечку газа из автомобиля Opel.

Напомним, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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ДТП Днепр пострадавшие

Источник: Сегодня

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