В Днепре произошло серьезное ДТП: трое раненых, разбиты четыре машины

В Днепре произошло серьезное ДТП, в котором были ранены три человека и разбиты четыре автомобиля.

Инцидент произошел, когда на дороге не разминулись две иномарки, а мощное столкновение запустило эффект домино: BMW отбросило на Mazda, а та врезалась в еще одну машину.

В результате аварии женщина и двое ее детей оказались в больнице с черепно-мозговыми травмами. Кто виноват в автомобильной катастрофе, выясняют следователи.

Напомним, 22 сентября на 250-м километре трассы Киев – Чоп, вблизи села Большой Молодьков в Житомирской области столкнулись автобус и грузовик. Жертвами ДТП стали девять человек, еще десять – госпитализировали.

А 21 сентября в Одесской области столкнулись грузовик и маршрутка, полная пассажиров. Погибли девять человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

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