В Днепре произошло смертельное ДТП с маршруткой: опубликованы фото и видео

На место приехали медики, но их помощь уже не понадобилась

Фото: dp.informator.ua

В Днепре маршрутное такси № 87А сбило женщину, которая перебегала дорогу. Пешеход погибла на месте, сообщает "Информатор".

ДТП произошло около 18:40 15 января на улице Рабочей. Выяснилось, что женщина пыталась перебежать дорогу в неположенном месте, но попала под колеса маршрутки. Все произошло в нескольких десятках метров от "зебры".

На помощь пешеходу оперативно приехал экипаж скорой помощи, но медики уже ничего не смогли сделать. Предварительно погибшей было около 30 лет.

Из-за аварии по Рабочей в сторону вокзала было затруднено движение, а машины объезжали место трагедии по трамвайным путям.

Ранее мы писали, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 3454 человека.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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