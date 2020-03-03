В Днепре произошло серьезное ДТП с маршрутками: фото и видео

В Днепре произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие – неполадка опоры автокрана-эвакуатора буквально "распорола" кузова двух маршруток.

Как стало известно, инцидент произошел на улице Космической, а пострадавшим оказался 10-летний ребенок, который находился в одной из маршруток. С места аварии мальчика забрала скорая помощь, сообщает "Информатор".

По словам водителя автокрана, в его машине на ходу развернулась выносная опора, и сделать с ней он ничего не мог.

В результате были разорваны корпуса двух маршруток — № 119 и № 60 — которые стояли на остановке. В момент инцидента в салоне обоих Mercedes Sprinter были пассажиры.

За медицинской помощью обратился один из них — 10-летний ребенок жаловался на боли в ноге, и врачи решили доставить его в больницу для осмотра. По предварительным данным, у школьника диагностировали перелом.

С причинами и обстоятельствами ДТП будет разбираться следователь Нацполиции.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как в центре Харькова водитель BMW устроил дерзкий "дрифт", который зафиксировали камеры наблюдения.

Также стоит напомнить о том, что в 2019 году в Украине зафиксировали 160 675 ДТП . В результате этих аварий погибло 3454 человека. По сравнению с 2018 годом, показатели аварийности на украинских дорогах увеличились.

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