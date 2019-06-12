В Днепре произошло страшное ДТП с участием мотоцикла

25 летний мотоциклист скончался на месте

Фото: А.Ракитин, Сегодня

В Днепре произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие – на дороге столкнулись мотоцикл и легковушка. В результате инцидента один человек погиб, еще двое пострадали, одному из них оторвало руку.

Как сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции, инцидент произошел на улице Рабочей. По предварительной информации, водитель мотоцикла Honda, не соблюдая безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в автомобиль Nissan.

В результате ДТП 25-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте, а его 25-летний пассажир получил травмы разной степени тяжести – в результате столкновения ему оторвало руку. С места аварии "скорая" увезла его в городскую больницу. Водитель Nissan не пострадала.

"Водитель был без шлема. Также, как выяснилось, водителя уже привлекали к ответственности за управление в состоянии опьянения. Пассажира мотоцикла с тяжелыми травмами и ампутацией конечности забрала скорая", – сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

На место происшествия вызвали следователя по ДТП. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

В стране намерены проектировать дороги с безопасными левыми поворотами на оживленных трассах. Именно в таких местах чаще всего случаются аварии. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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