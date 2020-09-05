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В Днепре произошло тройное ДТП: есть жертвы

5 сентября, 06:47

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Mitsubishi сильно деформировалась и зажала водителя внутри

В ночь на 5 сентября в Днепре, где ранее за рулем легковушки умер водитель, произошла авария на проспекте Слобожанский.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Ху*вый Днепр".

На дороге столкнулись Mitsubishi Lancer, Nissan Teana и Hyundai Accent. Предварительно, водитель Mitsubishi выехал на встречную полосу и "влетел" в Nissan. В свою очередь Nissan врезался в Hyundai.

Mitsubishi сильно деформировалась и зажала водителя внутри. От полученных травм водитель Mitsubishi скончался на месте.

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В Nissan и Hyundai – по одному пострадавшему. Водителя Nissan доставили в реанимацию больницы имени Мечникова в тяжелом состоянии. Человека, сидевшего за рулем Hyundai, доставили в городскую клиническую больницу №6.

На месте происшествия работали полицейские, медики и спасатели.

Видео: t.me/hyevuy_dnepr

Также напомним, в Днепре таксист умер за рулем. Во время движения ему стало плохо, мужчина потерял сознание. Пассажиры сумели остановить авто, подняв ручной тормоз, таким образом они спаслись.

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авария ДТП Днепр жертвы

Источник: Сегодня

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